رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس؛ اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، قدمت المهندسة راندة المنشاوي، تقريرًا حول أهم نتائج أعمال الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، خلال الفترة السابقة مستعرضة مستجدات الموقف الخاص ببرنامج الهيدروجين الأخضر، ونجاح مختلف الجهات المعنية بهذا الملف في توقيع ٢٧ مذكرة تفاهم سارية حتى تاريخه مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر، هذا إلى جانب النجاح في توقيع ١٠ اتفاقيات إطارية ملزمة حتى تاريخه، مشيرة في هذا الصدد إلى السعات الإجمالية المقدر انتاجها، سواء من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، أو الهيدروجين الأخضر، أو الوقود الأخضر، والتكاليف الاستثمارية لتلك المشروعات خلال المرحلتين التجريبية، والأولي.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بالدراسات المتعلقة بتخصيص عدد من قطع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر، وما تم من تنسيق وتعاون في هذا الشأن مع عدد من جهات الولاية على تلك الأراضي، وتمت الإشارة إلى أن من بين تلك المشروعات، مشروع إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ناحية الطور، ومشروع إقامة وحدة لفصل وتنقية الرمال الكاولينية بنطاق الطريق الرئيسي الزعفرانة - رأس غارب، وكذا الأراضي المقترح إتاحتها للمستثمرين لإقامة مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بمنطقة خليج السويس.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من الموضوعات منها، الموافقة على إنشاء المركز الدولي للهيدروجين الأخضر بمصر بمقر جامعة النيل، على أن يستفيد بهذا المركز مختلف الجامعات، والجهات المعنية الأخرى، مضيفًا: كما تمت الموافقة على البنود الخاصة بمبادرة دعم صناعة الهيدروجين الأخضر "PTX" بمبلغ 270 مليون يورو، وكذا الموافقة على عقد ورشة عمل للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تحمل عنوان "برنامج دعم وتطوير الإلكترونيات والجزيئات الخضراء في الجوار الجنوبي"، ودعوة مختلف الجهات المعنية بملف الهيدروجين الأخضر لحضور هذه الورشة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للدراسات اللازمة لمختلف الأراضي الخاصة بتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، المقدمة من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع مختلف الشركات التي تم التوقيع معها على اتفاقيات، وذلك بهدف الإعلان عن مجموعة من الحوافز غير المسبوقة، والتي سيفوز بها من يسرع بالتعاقد وتشغيل المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.