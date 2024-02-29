صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30035 شهيدا و70457 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ146 على قطاع غزة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي لها، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيدا و132 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، بأنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال من وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتابعت الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30035 شهيدا و70457 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".