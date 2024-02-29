خاص| الناقد الفني محمد عبدالرحمن: رمضان 2024 موسم تغيير المعادلات

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان 2024، والذي يشهد مائدة فنية متنوعة وعودة عدد من نجوم الوسط الفني مرة أخرى إلى السباق الرمضاني.

تواصلت "البوابة نيوز" مع الناقد الفني محمد عبدالرحمن للكشف عن رأيه في الأعمال الدرامية التي تقدم خلال الماراثون الرمضاني 2024، حيث أكد أن من مميزات الموسم الرمضاني هذا العام أن الجمهور أصبح يعرف طبيعة الأعمال الدرامية المقدمة قبل إنطلاق الموسم بفترة، ويشهد الموسم هذا العام عدد كبير من البطولات المطلقة، وموضوعات مطروحة جيدة وغير متشابهة".

وتابع: "بجانب هذه المفاجآت نرى (البطولة الشبابية) من خلال الثنائي أحمد داش وعصام عمر في مسلسل مسار إجباري من إنتاج المتحدة وإخراج نادين خان، وتعتبر منافسة قوية وسط نجوم كبار اعتدنا على تواجدهم خلال السباق الرمضاني، ولكن تم اختبار هذه الوجوه في مواسم (الاوف سيزن) وحققوا نجاحات فنية وجماهيرية كبيرة".

وأضاف عبدالرحمن: "يوجد أيضًا في هذا الموسم كبار النجوم مثل كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين الاضخم إنتاجيًا، وأعمال درامية تنتمي إلى نوعية المسلسلات ذات 15 حلقة أبرزها مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني عودة قوية بعد غياب لأنه مواكب العصر".

وأردف قائلًا: "يشهد موسم رمضان عدد ضخم من المسلسلات صاحبة الـ 15 حلقة، ساهمت المنصات الرقمية في تقليل الحد العمري للفنانين الأبطال على الشاشة، حيث أن هؤلاء الفنانين الشباب أصبحوا يكتسبون قاعدة جماهيرية كبيرة، لذلك أصبحنا نرى حاليًا المنتجين لايعتمدون مثل الماضي على النجوم المعروفين الذين يبيعون بأسمائهم السنين الماضية في المسلسلات التليفزيونية، بل حدث توازنا كنا نطالب به دائمًا بين الجيل الجديد وجيل الكبار".

وأشار محمد عبدالرحمن "إلى أن مسلسل إمبراطورية ميم سيصبح ترند على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو بطولة خالد النبوي قصة إحسان عبدالقدوس وسيقدم بطريقة مختلفة عن الفيلم، رمضان هذا العام هو موسم تغيير المعادلات".