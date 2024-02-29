خاص| الناقدة دعاء حلمي: جمهور رمضان ينتظر عودة صانع البهجة يحيى الفخراني

قالت الناقدة الفنية دعاء حلمي في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" حول الأعمال الدرامية التي تخوض السباق الرمضاني هذا العام، إن مسلسل الحشاشين يعتبر الأضخم إنتاجيًا، ويتناول حقبة تاريخية لا يعرف الكثير عنها معلومات وهي بداية التيارات الإسلامية والتحزب باسم الإسلام، مهتمة لمشاهدته لاهتمامات سياسية"

وتابعت: "ينتظر الجمهور عودة الفنان يحيى الفخراني بعد غياب عامين لأنه صانع البهجة، وهناك تنوع كبير بين مسلسلات 15 حلقة وكذلك الـ30 حلقة بدرجة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك سيكون في صالح الدراما الرمضانية هذا العام".

وأردفت حلمي قائلة: "نتمنى أن تكون هذه المسلسلات على قدر التوقعات منها وتقدم جرعة درامية مميزة وذات جودة فنية كبيرة، وهذا الحماس مؤشرًا على منافسة قوية تثري الموسم الدرامي".