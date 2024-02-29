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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

غدا.. الكنيسة الإنجيلية بالغردقة تحتفل بافتتاح مقرها الجديد

الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية بالغردقة
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تحتفل الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالغردقة، بافتتاح مبني الكنيسة الجديد، وذلك غدا الجمعة ، وفي تمام الساعة السابعة مساءً، علي أن يبدأ الاستقبال في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويشارك بالافتتاح الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ونخبة من قيادات سنودس النيل الإنجيلي المشيخي والمجمع .

كما من المقرر أن يشارك بحضور الاحتفالية عدد كبير من القيادات السياسية والدينية الإسلامية والمسيحية بمختلف طوائفهم ، وايضا عدد من القيادات التنفيذية .

كما يشارك بالحضور ايضا عدد من الضيوف الأجانب .

وشهد بمحيط الكنيسة عدد من الترتيبات اللوجستية والاستعدادات الرئيسية للافتتاح الرسمي ، بحضور كافة القيادات.

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