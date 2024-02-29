محافظ المنيا يوجه بتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات إنجاز مشروعات "حياة كريمة"

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على مستجدات الأعمال ونسب إنجازها ومطابقتها للجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

وجاء ذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزارات، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، والتنسيق بين القطاعات المختلفة ذات الصلة لدفع وتيرة العمل.

واستعرض المحافظ، نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها ٣٢٠٩ مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة في ٢٨ قطاعا لخدمة ٣ مليون مواطن من أهالى ١٩٢ قرية بنطاق ٥ مراكز مستهدفة، هذا بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في ١٠٢ قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و٥٠٠ ألف مواطن.