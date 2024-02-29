خاص| الناقد الفني أحمد سعد الدين: "الحشاشين" على رأس قائمة الموسم الرمضاني

يحمل موسم مسلسلات رمضان هذا العام وجبة فنية مكثفة ومتنوعة، وتباينت ردود أفعال النقاد الفنيين حول موسم دراما رمضان 2024، والذي يعد الموسم الدرامي الأهم على مدار العام، لأنه يشهد زخمًا كبيرًا في حجم الأعمال المقدمة، واهتمام مضاعف من متابعي الدراما المصرية.

وكشف أحمد سعد الدين في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" عن رأيه في موسم رمضان الحالي، قائلا: "الموسم الرمضاني هذا العام يضم تنوع كبير في الأعمال الدرامية مع تخصيص ميزانية ضخمة لتنفيذها على أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن الخريطة الرمضانية تضم أعمالًا تاريخية وأخرى كوميدية إلى جانب الاجتماعية الشعبية، مؤكدًا أن التنوع الفني الكبير يجعل هناك إقبال كبير من الجمهور".

وأضاف: "انتشار مسلسلات الـ15 حلقة، بموسم رمضان 2024، يعود إلى وجود المنصات الإلكترونية التي بدأت فى الظهور منذ فترة قريبة، وكانت تتضمن 6 أو 10 حلقات، ونجحت في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ورواج فني كبير بين الجمهور؛ ما جعل المنتجين يتجهون لتقديم أعمال من 15 حلقة".

وتابع سعد الدين: "نجحت التجربة في الموسم الرمضاني الماضي، لذلك كررت الشركة المتحدة تجربتها وهو أمر جيد، تستحوذ على عين المشاهد فى رمضان، وتطورت في التمكن للانتهاء من أغلب أعمالها قبل حلول الماراثون الرمضاني، والقضاء على ظاهرة «التصوير على الهواء».

وقال: "خلال السنوات الماضية كنا نرى على الشاشة معظم الأعمال تعتمد على المشاجرات والبطل الشعبي وفي أوقات كان الأمر يصل إلى البلطجة، ولكن الدراما تدخل البيوت، وبالتالي، يجب تقديم شيء ذو قيمة، وفي هذا العام سيكون مسلسل الحشاشين على رأس قائمة الموسم، وسيكون الأول أو الأول مكرر ولن يتنازل عن هذا الترتيب لأن الأسماء الموجودة على التتر كبيرة، مثل عبدالرحيم كمال لأن عمود النجاح هو المؤلف".

واختتم أحمد سعد الدين تصريحه قائلًا: "ريهام حجاج لم تنتهز الفرصة بشكل صحيح حتى الآن، قدمت أعمال درامية في السباق الرمضاني تنتمي إلى نوعية المسلسلات ذات 30 حلقة ولكن لم تحقق النجاح الكافي".