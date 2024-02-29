سلوى محمد علي: أحب الاشتراكيين وأراهم أولاد ناس

كشفت الفنانة سلوى محمد علي، سر تقربها من المخرج يسري نصرالله، مشيرة إلى أنها تحب الاشتراكيين، فالاشتراكيين من وجهة نظرها هم أولاد الناس، وليس الأغنياء.

وجاء ذلك خلال أولى أفلام الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، للفنانة سلوى محمد علي، وذلك بعد تكريمها أمس في حفل افتتاح المهرجان، ويدير الندوة الناقد محمد نبيل.

وقالت سلوى: “تربيت في حارة لذلك عندما جاء لي دور ميرڤت في فيلم جاءنا البيان التالي، أضفت إليه فنحن نقول ميرفت وليس ميرڤت فلن تجد حد في حارة شعبية يقول ميرڤت، وأنا كنت أقول مثلهم ولكني تعلمت قولها بعد ذلك”.

وأضافت: "كنت كومبارس في فيلم "مرسيدس" مع المخرج يسري نصرالله وتقربت منه جدا حينها فأنا أحببته لأنه اشتراكي، والاشتراكيين في وجهة نظري هم أولاد الناس، وليس الأغنياء، فكان يجلس مع الكومبارسات ويتحدث معهم، وفي أحد أيام التصوير كان يوجد سيدات كبار في السن غلب عليهم النوم، فقام بتصويرهم وهم نائمون، وعندما استيقظوا استأذن منهم استخدام ذلك المشهد، وهذا لا يحدث في علاقة المخرجين بالكومبارس".

وقد سبق أن أعلن الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلى أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي.

ويذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.