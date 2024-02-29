إعدام رأس ماشية تزن 400 كيلو مصابة بمرض السل خلال حملة رقابية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لتحقيق الانضباط وإحكام الرقابة والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى، حملة تفتيشية مفاجئة على المجازر بقرية تونا الجبل بالتعاون مع الطب البيطري والتموين، حيث أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام رأس ماشية تزن 400 كجم، تبين من خلال توقيع الكشف بمعرفة مسئول الطب البيطري، ورئيس قسم المجازر بملوى إصابتها بمرض السل وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرا للمخالف وإعدام الكمية المضبوطة وفقاَ الاشتراطات والقواعد البيئية المتبعة.