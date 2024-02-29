رضوان سمير يسفر بالدراجة 1350 كيلو من المنصورة لبورسعيد في وقت قياسي

نجح رضوان سمير لاعب نادي المنصورة ومنتخب مصر للدراجات، في السفر مسافة ١٣٥ كيلو من المنصورة إلى بورسعيد في ٣ ساعات بالدراجة.

وقال رضوان كامل سمير صاحب الـ25 عاما، إن النجاح لم يكن وليد الصدفة بل إنه كان يسعى حول الاستمرار نحو تحقيق هدفه، وذلك عن طريق ممارسته للتدريب على لعبته المفضلة "الدراجة" حتى وصل إلى درجة عالية من التحكم والتعلم فى رياضة سباق الدراجات ليبدأ مدربه فى تجهيزه للتقدم والمشاركة فى البطولات والبدء الفعلى فى تحقيق ذاته وحلمه بأن يكون لاعبا محترفا.

وتابع رضوان، أنه ظل متمسكا بحلمه وهو التمثيل المشرف والرسمى للدخول فى المسابقات والتنافس مثل محترفى رياضة سباق الدراجات حتى بدأ فى الوصول لوضع اسمه ضمن المشاركين فى البطولات وشهدت البطولة العربية عام 2014 _2015 والتى نظمتها الدولة المصرية فى مدينة شرم الشيخ كأول مشاركة للاعب "رضوان" ومن ثم المشاركة فى البطولة الأفريقية فى نفس العام.

واختتم أنه استمر فى السعى نحو هدفه والمشاركة فى العديد من البطولات المختلفة، حيث شارك فى مختلف البطولات كى يكون دائما على استعداد للمنافسة على كل البطولات وأنه جاهز فى أى وقت لتمثيل بلده فما أن عرف اللاعب ببدء أى بطولة حتى كان مستعدا للمشاركة ممثلا عن بلده أو نادي "المنصورة الرياضي" العريق حتى وصل لحصد المركز الأول وذلك لأول مرة منذ بدايته احتراف رياضة سباق الدراجات حيث حصد المركز الأول فى منافسات بطولة الجمهورية للشركات 2023-2022.