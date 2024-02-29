العمل: «سلامتك تهمنا» للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالقاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" والتى أطلقتها وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة، وذلك بمقر مدرسة ليسيه الحرية باب اللوق، من خلال إدارة السلامة و الصحة المهنية بالمديرية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية لتوعية العاملين بالمدارس بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والسلبية وكذلك التعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارئ تتعرض لها المنشأة، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن .

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل.

وأكد مدير المديرية على استمرار جهود المديرية ومكاتبها التابعة فى تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت الموجودة داخل المحافظة فى مختلف قطاعات العمل، بحضور صفاء ربيع مدير إدارة رعاية الطفل، ومروة جمال مفتش بالمكتب، وحاضر بالندوة الكيميائية داليا سعيد، تحت رعاية عبير توفيق مدير عام المدارس، وحازم الشناوي مسئول السلامة وصفاء الأزهري مسئول الأنشطة.

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