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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

طلاب حقوق عين شمس في زيارة لجامعة الدول العربية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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نظم عدد من طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس المتفوقين دراسيا والمتميزين فى الأنشطة الطلابية بزيارة لجامعة الدول العربية بهدف التعرف على دورها كمنظمة دولية إقليمية فى تنمية التعاون بين الدول العربية.

يأتى ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، محمد صافي عميد كلية الحقوق وفي إطار حرص الكلية على النواحى التطبيقية للمقررات الدراسية.

حيث أجروا جولة تفقدية داخل أروقة الجامعة بصحبة  مسئوليها، ثم استمعوا إلى محاضرة ألقاها الوزير المفوض فادي أشعيا، مدير إدارة نزع السلاح والحد من التسلح بالجامعة.

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