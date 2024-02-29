"رجال الأعمال": الخط الملاحي المصري الإيطالي «دمياط-تريستا» نجح في تنمية روافد الاقتصاد

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا مشتركًا للجان (النقل - الزراعة والري - التصدير)، بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، بهدف استعراض الخدمات اللوجستية وآلية تشغيل الخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات الزراعية والبضائع المستهدفة من وإلى مينائي دمياط وتريستا.

كما ناقشت اللجان، دور القطاع الخاص للتعاون مع وزارة النقل والحكومة في الحفاظ على استمرارية ونجاح الخط الملاحي المباشر وإضافة خطوط شحن جديدة بما يعود بالمنفعة على الدولة من زيادة حجم التجارة البينية وتنمية روافد الاقتصاد المصري بجانب مناقشة تأثير الأحداث الجارية في مضيق باب المندب على حجم التجارة العالمية والصادرات.

وترأس الاجتماع كل من: “عادل اللمعي- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل والمهندس مصطفى النجاري -رئيس لجنة الزراعة والري والمهندس علي عبدالقادر - نائب أول رئيس لجنة التصدير بالجمعية وذلك نيابة عن المهندس فاضل مرزوق -رئيس اللجنة”.

وجاء ذلك بحضور النائب عبد الحميد الدمرداش - عضو مجلس النواب وعضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبمشاركة مجموعة من نواب اللجان التخصصية بالجمعية وأعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع الأعمال العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية وعدد من ممثلي بعض الجمعيات ومنظمات الأعمال المختلفة.

وفي بداية الاجتماع أكد عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية، أن تدشين الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا يعد خطوة مهمة وإنجاز كبير للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وقطاع النقل البحري لمساندة التصدير وزيادة التجارة البينية خاصة من الحاصلات الزراعية سريعة التلف حيث تعيد الأذهان لتجربة خط الرورو بين مصر وتركيا في عام 2009.

وأشاد رئيس لجنة النقل، بالاستجابة الفورية لوزير النقل وقطاع النقل البحري للمطالب والوقوف على التحديات التي تعرضها لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين وغرف الملاحة وإزالتها أولاً بأول ومن أهمها تخفيض الرسوم.

وأكد اللمعي دعم لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، لنجاح الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا والمساندة الكاملة لقطاع النقل البحري واللوجيستيات من واقع خبرات وتجارب ودراسات وتوصيات والجمعية ولجنة النقل لأكثر من 20 عامًا، ومنها تجربة السيد مصطفى الأحول للنقل إلى أفريقيا.