ضبط صاحب مستودع غاز بكفر الدوار بتهمة بيع 360 أسطوانة بالسوق السوداء

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ومفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، بتنفيذ حمله تموينية بكفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مستودع تصرف في 360 اسطوانة غاز منزلية زنة 12.5 كيلو جرام، وتم التحفظ على الكمية المضبوطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.