في مثل هذا اليوم.. كريستوفر كولومبوس يستدل بعلم الفلك على ظاهرة خسوف القمر

تمر علينا اليوم الخميس الموافق ٢٩ فبراير، ذكرى استدلال الرحالة الايطالي كريستوفر كولومبوس بعلم الفلك على ظاهرة خسوف القمر، وجاء ذلك خلال رحلته الرابعة نحو القارة الأمريكية ما بين عام 1502 و عام 1504.

رحلة كولومبوس

عقب مغادرة كيستوفر كولومبوس إلى جزر كايمان إلى عاصفة، توجه إلى خليج سانت آن بجزيرة جامايكا عقب هلاك العديد من أفراد طاقمه وخراب سفنه.

وفي يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو عام 1503، بلغ ما تبقى من طاقم كريستوفر كولومبوس خليج سانت آن بصعوبة، وخلال تلك الفترة امتلك كريستوفر كولومبوس ضمن وثائقه الخاصة روزنامة فلكية أعدها سابقا الفلكي الإسباني اليهودي أبراهام زاكوتو، وقد تحدثت تلك الروزنامة عن عدد من الظواهر الفلكية ما بين سنتي 1475 و1506.

وعقب دراسة كريستوفر كلومبوس إلى تلك الروزنامة الفلكية، أيقن وجود خسوف كلي للقمر خلال الليلة الفاصلة بين يومي التاسع والعشرين من شهر فبراير والأول من شهر مارس عام 1504.

وقرر استغلال تلك الظاهرة الطبيعية وتخلف قبائل الأراواك بجامايكا في مجال علوم الفلك من أجل إنقاذ طاقمه من خطر الموت جوعا.

ومع اقتراب موعد الخسوف الكلي للقمر، التقى كريستوفر كولومبوس بزعيم قبائل السكان الأصليين للمنطقة ليخبره أن إله المسيحية غاضب من تصرفاتهم تجاه الأوروبيين وأنه قرر معاقبتهم على فعلتهم عن طريق حجب القمر عنهم وتركهم في الظلام، هلال الليلة الفاصلة بين يومي التاسع والعشرين من شهر فبراير من شهر مارس عام 1504، صعقت قبائل السكان الأصليين للمنطقة على وقع بداية اختفاء القمر.

وساطة لإعادة القمر

وقدم السكان للمنطقة الوعود لكلومبوس هدف إعادته للقمر بمواصلة تزويد الأوروبيين العالقين على جزيرتهم بالغذاء ،طلب السكان الأصليون من كريستوفر إعادة القمر وعلى إثر ذلك توجه المستكشف الإيطالي الأصل نحو غرفته لينعزل داخلها فترة من الزمن.

وخلال فترة تواجده داخل غرفته استعان كريستوفر كولومبوس بساعته الرملية من أجل حساب توقيت بداية زوال الخسوف وعودة القمر وعلى إثر ذلك عاود الأخير الظهور ليعلن لقبائل السكان الأصليين اعتذارهم وموافقته على إعادة القمر.

وتمكن كريستوفر كولومبوس من الحصول على الغذاء وإنقاذ طاقمه من خطر المجاعة، في أثناء ذلك لم تتأخر المساعدة الإسبانية في القدوم ومع حلول منتصف شهر سبتمبر عام 1504 غادر كولومبوس ورجاله جزيرة جامايكا ليتمكنوا من بلوغ الأراضي الإسبانية.

كريستوفر كولومبوس

وينسب إلي كريستوفر كولمبوس اكتشاف العالم الجديد، ولد في جمهورية جنوة ودرس الرياضيات والعلوم الطبيعية في جامعة بافيا.

وعبر المحيط الأطلسي ووصل إلى جزر البحر الكاريبي في 12 شهر أكتوبر عام1492. كما اكتشف أرض القارة الأمريكية الشمالية خلال رحلته الثانية عام 1498، وقد استعان كولومبوس بخرائط المؤرخ الحسن بن علي المسعودي الهذلي في رحلته الاستكشافية.

رحلات كولومبوس

وقام كولومبوس بثلاث رحلات أخرى إلى أمريكا الشمالية والجنوبية، واكتشف جزر الأنتيل الصغرى في عام 1493، واكتشف ترينيداد والساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية في عام 1498، واكتشف الساحل الشرقي لأمريكا الوسطى في عام 1502.

وما زال العديد من الأسماء التي أطلقها على ملامح جغرافية مستخدما إلى الوقت الحالي.

إقالته من منصبه

واتهم معاصرو كولومبوس بالوحشية الشديدة، واقيل من منصبه عقب فترة قصيرة، وأدت علاقة كولومبوس الغير مستقرة بتاج قشتالة وإدراييه الاستعماريين المعينين في أمريكا إلى إعتقاله، وإبعاده عن هيسبانيولا في عام 1500، ثم خضع إلى محاكمة مطولة عقب ذلك بخصوص الفوائد التي ادعى وورثته أنهم يستحقونها من التاج.