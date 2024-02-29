سفير السودان يكشف تفاصيل زيارة البرهان إلى القاهرة

يصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى القاهرة، اليوم الخميس، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية يعقد خلالها جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسئولين المصريين.

وأوضح السفير محمد عبد الله علي التوم القائم بأعمال سفارة السودان في القاهرة، أن المباحثات ستركز على تطورات الأوضاع الداخلية في السودان في ضوء تمرد ميليشيات الدعم السريع وجهود الدولة في التصدي له ولما تشنه من حرب على الدولة وما ترتكبه من جرائم وفظائع ضد المدنيين والمواطنين، كما ستبحث الزيارة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير السوداني أن الزيارة تأتي في سياق التواصل المستمر بين قيادتي البلدين وحرصهما على استمرار التشاور والتباحث حول كل ما يهم البلدين الشقيقين بالنظر إلى العلاقات الثنائية المتميزة وما يجمع بين الشعب السوداني والمصري من روابط الدم والجغرافيا والتاريخ المشترك، مضيفا أن تلك الخصوصية تؤكدها الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين يحظى بهما السودانيون الذين وفدوا إلى الشقيقة مصر مؤخرا.

وأشار السفير محمد التوم إلى أن الزيارة تؤكد أيضا على ما يوليه السودان من أهمية لعلاقاته مع الشقيقة مصر والحرص على تطويرها في كافة مجالات التعاون الثنائي بالنظر إلى ما تمثله مصر من عمق استراتيجي وأمني للبلاد بموقعها ووزنها الإقليمي والدولي، فضلا عن جهودها في استعادة الاستقرار والأمن في السودان باعتبار أنها من أكثر الدول تأثرا بما يجري في السودان ولها مصلحة حقيقية في استقراره وأمنه.

وأردف أنه من المعلوم أن الشقيقة مصر، انطلاقا من هذا الفهم، قد قادت ورتبت واستضافت القمة الأولى لدول الجوار في يوليو الماضي وما نتج عنها من آليات معنية بمخاطبة الأزمة في السودان.