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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير الإسكان يصدر قرارًا بتعيين معاون هندسي لنائب رئيس "المجتمعات العمرانية"

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً، بتعيين المهندس أحمد شوقى، معاونا هندسيا لشئون التنمية والتطوير، لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب الوزير.

وأوضح وزير الإسكان، أن توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، تؤكد على تمكين الشباب الأكفاء، وإعدادهم وتدريبهم لتحمل المسئولية، ودمجهم مع القيادات العليا، لاكتساب الخبرات المختلفة، لتولى المناصب القيادية مستقبلا، بعد صقل مهاراتهم، وتدريبهم على أعمال الإدارة المختلفة، والاستفادة من طاقاتهم فى دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والمشاركة الفعالة فى بناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المجتمعات العمرانية - الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادات العليا