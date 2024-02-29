ads
الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الدورية الحثيثة، لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية، وإعداد تقارير متابعة دورية لها وفقا للتعاقدات، وبرامج التنفيذ المعتمدة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة لأراضى الساحل الشمالي الغربي، موجهاً بالتطبيق الحاسم للضوابط المعمول بها، فى حال عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.

99f9078e-cc06-4869-a44f-a68a8b3fc42c
99f9078e-cc06-4869-a44f-a68a8b3fc42c
a7081bf7-af64-4ac2-aba8-6df81170bfa6
a7081bf7-af64-4ac2-aba8-6df81170bfa6
3605c6c7-be1f-4ad5-b990-788ebc66e893
3605c6c7-be1f-4ad5-b990-788ebc66e893
35bf6b3e-6833-4acf-98f5-de767740d6ab
35bf6b3e-6833-4acf-98f5-de767740d6ab
الساحل الشمالي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الثقة في القيادة