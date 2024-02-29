غدًا.. «الصحفيين» تعقد اجتماعها العادي لاعتماد ميزانية النقابة

تعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، غداً الجمعة، اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً لاعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية فى ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.

يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة فى تمام الساعة العاشرة صباح الجمعة الموافق 1 مارس 2024، لاعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية فى ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024، يأتى ذلك إعمالا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.

يتضمن جدول الاجتماع العادى للجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024.