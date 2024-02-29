اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 29 فبراير 2024، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية.

يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 30 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.

وطرح البنك المركزي، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، في فبراير، 4 عطاءات بقيمة 140 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها لأجل 182 يوما، و4 عطاءات بقيمة 108 مليارات جنيه لأجل 273 يوما، و4 عطاءات لأجل 364 يوما بقيمة 140 مليار جنيه.

كما تم طرح عطاءي سندات “زيروكوبون” لأجل 728 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه، و4 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه، بجانب عطاءي سندات “متغيرة العائد” لأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار جنيه، وعطاء آخر لنفس الأجل ”سندات ذات العائد الثابت” بقيمة 250 مليون جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.