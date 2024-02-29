«بنك المعرفة والاستخدام الآمن للإنترنت» على مائدة إحدى مدارس طور سيناء

أقام المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية في العاصمة طور سيناء، بالتنسيق مع مدرسة الشهيد محمود ناجي العواد الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، اليوم، ورشة عمل عن «بنك المعرفة والاستخدام الآمن للإنترنت»، وذلك تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عام عادل عتلم، وكيل المديرية. وجاء ذلك بحضور فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، ومشاركة عدد من طلاب المدرسة.

تأتي الورشة ضمن خطة المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي للعام الدراسي 2023/ 2024، وتهدف إلى كيفية استخدام بنك المعرفة المصري وقواعد البيانات والمصادر العلمية والتعليمية به والاستفادة منها، كما تهدف إلى رفع وعي الطلاب بما يتعلق بمفهوم الرقمنة والاستخدام الآمن للإنترنت والعمل على تحسين قدراتهم على فهم المعلومات المقدمة وكيفية تطبيقها في الحياة العملية والاستفادة منها.

حاضر الورشة أحمد نصر الدين عبدالسلام، مسؤول التعلم الذكي بالمديرية، وخبير تكنولوجيا التعليم، قدم خلالها مجموعة من النصائح للحفاظ على سلامة طلابنا عبر الإنترنت منها: إعدادات تقنيّة لحماية الأطفال عبر الإنترنت من خلال تفعيل "البحث الآمن" على متصفحك. حيث تحتوي معظم محركات بحث الويب على وظيفة "البحث الآمن" والتي تسمح للوالدين بتحديد المحتوى الذي يمكن لأطفالهم الوصول إليه أثناء اتصالهم بالإنترنت.

وأشار إلى أنه توجد أيقونة "الإعدادات" على الصفحة الرئيسية لمتصفح الويب وتكون غالبًا على شكل دولاب صغير، ثم عن طريق باستخدام "إعدادات الخصوصية" الصارمة على التطبيقات والألعاب الإلكترونية، موجهًا بتغطية كاميرات الويب عند عدم استخدامها.

كما عرج المحاضر على موضوع التابلت التعليمي، موضحًا التأثير الإيجابي للتابلت متمثلًا في سهولة التحصيل العلمى لدي طلاب المرحلة الثانوية، فهو يوفر الوقت وسرعة الحصول على المعلومة بکل سهولة ويسر، کما يساعد الطلاب کوسيلة على فهم وإدراك الدروس التعليمية بطريقة جيدة وسهلة وميسرة مقارنة بالكتاب.

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