بالفيديو.. باحث سياسي: نتنياهو يعطل حسم صفقة تبادل الأسرى

قال أمير مخول كاتب وباحث سياسي، إن الأمور لم تتغير في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، حيث لا تريد إسرائيل أن تحسم نهائيا بشأن موضوع صفقة تبادل الأسرى، وستحول الأمر إلى مجلس الحرب الموسع قريبا، وهذا يعني عمليا وضع المعوقات أمام الصفقة.

وأضاف "مخول"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتجاه السائد أن التفضيل هو للمفاوضات أكثر منه لعقد الصفقة كما هي، لكن إسرائيل تعيش تحت ضغط كبير للغاية بسبب حلول شهر رمضان المبارك، وهذا يضعهم في ضغط كبير، لأنه يزيد الاشتعال، ويعدد جبهاته وتتحول القدس إلى موضوع الصراع الأساسي في تلك الفترة بسبب تواجد الأقصى المبارك.

وأوضح أن السياسة الإسرائيلية متعثرة في هذه الحالة، ولا تريد أن تحسم، و"نتنياهو" غير معني أن يحسم الأمر، كما أن الائتلاف الحاكم اهتز أمس إلى حد ما رغم أنه لا يبدو كذلك في المفهوم الدولي والعربي بخطاب "جالانت" حول تجنيد المتدنيين لأنه ألقى قنبلة سياسية داخل الائتلاف الحاكم، وهذا قد يهدد وجود الائتلاف.