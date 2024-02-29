استقرار أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 29 فبراير 2024

استهلت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، تعاملات اليوم الخميس 29 فبراير 2024، على استقرار وهدوء نسبي، على نفس إغلاق أسعار الأمس.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 “الأوسع انتشارا وتداولا في الصاغة المصرية” حوالي 3000 جنيه للبيع و2950 جنيها للشراء.

بينما سجل جرام الذهب عيار 24 “الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية المتداولة في مصر” حوالي 3428.5 جنيه للبيع و3371.5 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق المصرية بداية اليوم حوالي 2571.5 جنيه للبيع و2528.5 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2000 جنيه للبيع و1966.75 جنيه للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12، في الصاغة المصرية بداية تداولات اليوم الخميس، نحو 1714.25 جنيه للبيع، و1685.75 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم إلى نحو 1285.75 جنيه للبيع، و1264.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب (ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب) لحوالي 24000 جنيه للبيع و23600 جنيه للشراء.

وفي البورصات العالمية للذهب، سجل سعر الأونصة (التي تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب وأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار) حوالي 2032 دولارا للبيع و2031 دولارا للشراء.

وعن أسعار الذهب في الأسواق المصرية، بعد إضافة المصنعية والدمغة، نجد أنه تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ومن محافظة لأخرى، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.