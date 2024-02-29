اليوم.. اجتماع بين «فتح وحماس» لمناقشة تشكيل حكومة وحدة فلسطينية في موسكو

أعلن السفير الفلسطيني لدي روسيا أن ممثلين عن حركتي فتح وحماس سيجتمعون، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، لمناقشة تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة بناء قطاع غزة ، وذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" .

كما كشف ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات نشرتها وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أنه تم التخطيط لذلك الاجتماع.

وقدم محمد إشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، يوم الاثنين الماضي، استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال إشتيه خلال كلمة له إن غزة تتعرض لإبادة جماعية، وشدد "سنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى إقامة الدولة الفلسطينية".

وتابع أن المرحلة القادمة تحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة، مشيرا إلي أنها تحتاج أيضا لإدارة السلطة لكافة الأراضي الفلسطينية.

وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق أن الرئيس الفلسطيني يعد لتشكيل حكومة جديدة، بعد انتهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة، تكون أولويتها أمن القطاع وإعادة إعماره.

وأوضحت المصادر إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء (تكنوقراط)، وليست حكومة سياسية.