المقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية في محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن المقاومة الفلسطينية تخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم، في محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضافت، أن مدفعية الاحتلال تواصل قصفها بشكل مكثف، على منطقة المعسكر، في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، أطلقت دبابات الاحتلال النيران بشكل مكثف على محيط جامعة الأقصى، غرب مدينة خان يونس، كما استشهد، اليوم، الشاب الفلسطيني بشار نهاد حنني، من بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، وأوضحت مصادر داخل البلدة لوسائل إعلام فلسطينية، إن الشاب بشار نهاد حنني، أصيب برصاصة في البطن، خلال اقتحام الاحتلال البلدة.