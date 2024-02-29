فلسطين.. دبابات الاحتلال تطلق النار بشكل مكثف على محيط جامعة الأقصى

أطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النيران بكثافة في محيط جامعة الأقصى غرب مدينة خان يونس، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

واستشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم ، الشاب الفلسطيني بشار نهاد حنني ، من بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، وأصيب الشاب بشار نهاد حنني، خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة عزون شرق قلقيلية ، بعدة آليات عسكرية، وداهم الاحتلال عدد من المنازل داخل البلدة، كما نشر الاحتلال قناصته فوق أسطح المباني العالية خلال اقتحام البلدة.