استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، من بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، وأصيب الشاب بشار نهاد حنني، خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة عزون شرق قلقيلية، بعدة آليات عسكرية، وداهم الاحتلال عدد من المنازل داخل البلدة، كما نشر الاحتلال قناصته فوق أسطح المباني العالية خلال اقتحام البلدة.

واستشهد، أمس الأربعاء، 4 أطفال فلسطينيين في مستشفى كمال عدوان، بالإضافة إلى طفلين شهيدين في مجمع الشفاء الطبي، وما زال هناك 7 أطفال آخرين في حالة خطيرة، نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

كما طالبت المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية شمال قطاع غزة، وأكدت على ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في غزة.