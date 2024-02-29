قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة عزون شرق قلقيلية، معززة بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية عند مدخل البلدة الغربي، وداهمت قوات الاحتلال، عدة منازل داخل البلدة وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ومنذ قليل، نفذ الاحتلال اقتحام على بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام البلدة.

وأمس الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك 47 شهيدًا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، نتيجة غارات إسرائيلية لمخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، وغارات في بلدة القرارة وغرب مدينة خان يونس.