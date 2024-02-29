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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وزير الطاقة الموريتاني: بلادنا تسعى لتكون قطبًا تنمويًا للطاقة المتجددة

وزير الطاقة الناطق
وزير الطاقة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية
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قال وزير الطاقة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد أشروقه، إن موريتانيا تسعى لتكون قطبا تنمويا للطاقة المتجددة بناء على توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وبفضل ما تتمتع به من مقدرات كبيرة في هذا المجال (مخزون معتبر من الطاقة الهوائية، والطاقة الشمسية، فضلا عن الموقع الجغرافي للبلد).

وأضاف ولد أشروقه، في تصريحات صحفية مساء الأربعاء في نواكشوط، أن قطاعه يعمل حاليا في هذا المجال من خلال تشجيع المستثمرين وتأطيرهم بشكل يسمح لموريتانيا بالاستفادة من ثرواتها، مؤكدا أهمية الطاقة المتجددة وتوجه دول العالم إلى الاستثمار فيها، لا سيما في ظل تغير المناخ.

وزير الطاقة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد أشروقه موريتانيا الطاقة المتجددة