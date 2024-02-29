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الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت فوريك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اندلعت مواجهات، اليوم الخميس، بين شبان فلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، فنفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، قصفًا استهدف محيط صوفا شمال شرق رفح جنوبي قطاع غزة، كما نفذت مدفعية الاحتلال قصفًا على منطقة المعسكر في مدينة خان يونس.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك 47 شهيدًا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، نتيجة غارات إسرائيلية لمخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، وغارات في بلدة القرارة وغرب مدينة خان يونس.

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