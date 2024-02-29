شي يؤكد لرئيس سيراليون دعم بكين لبلاده

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، لرئيس سيراليون جوليوس مادا بيو الذي يوجد في الصين حاليا في زيارة رسمية، إن بكين تعمل على دعم بلاده في العديد من المجالات.

وأكد الرئيس الصيني على التزام بلاده بدعم تنمية سيراليون في الزراعة والبنى التحتية والموارد البشرية مع تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار هناك، مضيفا أنه على الجانبين التعاون لحماية المصالح إفريقيا والدول النامية، وذلك حسبما نقل تلفزيون شبكة الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرته الإنجليزية.

من جانبه، أعرب رئيس سيراليون عن امتنانه لدعم الصين لاقتصاد بلاده، مشيرا إلى أن سيراليون راغبة في التعلم من الصين وتقوية التعاون معها تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق، وأنه سيتم توسيع التعاون في مجالات البنى التحتية والتجارة والتعليم والخدمات العامة.

وأشارت الشبكة إلى أن الزعيمان شهدا عقب المحادثات توقيع عددا من اتفاقات التعاون الثنائي، موضحة أن قيمة التعاون التجاري بين البلدين وصلت العام الماضي إلى 1.34 مليار دولار بارتفاع بنسبة 52.4% عن عام 2022.