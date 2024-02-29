بالصور.. استقبال حافل لبطل العرب في «الكونغ فو» فور وصوله بورسعيد

استقبل أبناء محافظة بورسعيد، البطل يوسف كريم البهائي، اليوم الخميس، بالمزمار والطبل البلدي، عقب عودته من تونس إلى مسقط رأسه ببورسعيد حاملا الميدالية الذهبية للبطولة العربية في "الكونغ فو" التي أقيمت في تونس.

أشار بطل العرب إلى أنه بطل أفريقيا في الجزائر والبطولة العربية في مصر، ومؤخرًا بطل العرب للمرة الثانية على التوالي في تونس، مضيفا:"هذا مجهود وتعب سنين ودخلنا معسكر مغلق شهر كامل قبل البطولة".

ووجه الشكر إلى مدربيه: كابتن حسين، وكابتن أشرف فوزي، وكابتن محمد الريس، وكذلك لوالديه على جهدهم ودعمهم، وزملائه في المنتخب وأبناء بورسعيد.

وتحدث والده كريم البهائي، بفرحة شديدة، قائلًا: "نقوم بإعداده رياضيًا وهو في عمر الـ 6 سنوات ولدينا حلم تحقيق ميدالية دولية في بطولة العالم وهو هدف لنا ونعمل من أجل تحقيقه".

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