لبنان.. استشهاد رجل وزوجته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما ببلدة كفرا

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، غارات جوية على بلد كفرا، واستشهد رجل وزوجته، جراء استهداف منزلهما في الغارة الإسرائيلية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ويوم الإثنين الماضي، قصف حزب الله اللبناني، قاعدة نفح الإسرائيلية في عمق الجولان السوري المحتل بنحو 60 صاروخًا، وكان تلك القصف ردًا على ضربات إسرائيلية طالت شرق لبنان وأوقعت قتيلين من عناصر حزب الله.

وتتزايد شدة الصراع بين حزب الله اللبناني وإسرائيل منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، ويستهدف الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان بالغارات الجوية والرشقات المدفعية، ويرد حزب الله بغارات مدفعية ورشقات صاروخية مستهدفًا موقع بالأراضي الإسرائيلية.