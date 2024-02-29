سفارة نيبال بالقاهرة تنظم ندوة حول تعزيز فرص التعاون السياحي.. صور

نظمت سفارة نيبال بالقاهرة، أمس الأربعاء، ندوة عن السياحة فى نيبال، بحضور عدد من أصحاب التجارب السياحية فى جبال إيفرست.

ورحب سفير نيبال بالقاهرة سوشيل كومار بضيوف الندوة، جيلجى شيربا وأدريانا براونلى، وهما يشتركان فى ثلاثة أرقام قياسية فى موسوعة جينيس، وأكثر من 30 قمة يبلغ ارتفاعها 8000 متر وأكثر من 40 رحلة استكشافية لتسلق الجبال.

وقال السفير: فى 2017 بدأ جيلجى مسيرته المهنية فى مجال الإرشاد على ارتفاعات عالية، ومنذ ذلك الحين تمكن من تسلق 13 قمة من قمم الجبال التى يبلغ ارتفاعها 8000 متر و30 قمة يبلغ ارتفاعها الإجمالى 6000 + 8000 متر.

كان جيلجى أصغر شخص يتسلق K2 فى شتاء عام 2021 إلى جانب نيمسداى و8 متسلقين نيباليين آخرين، بالإضافة إلى كونه جزءًا من فريق Project Possible عام 2019.

أما أدريانا براونلى، متسلقة جبال بريطانية ورياضية مغامرات، وهى حاليًا فى طريقها لأن تصبح أصغر امرأة على الإطلاق تتسلق جميع القمم الأربعة عشر التى يبلغ ارتفاعها 8000 متر.

كما حصلت على أرقام قياسية مثل: أصغر إمرأة على الإطلاق تصل إلى قمة K2 وأصغر إمرأة تصل إلى قمة القمم الخمس الأعلى التى يبلغ ارتفاعها 8000 متر.

كما رحب السفير، بالدكتور جاريد هاريس - مدير المدارس الأمريكية بالقاهرة - الذى حضر اليوم برفقة زوجته كارى وابنته، ومدير مدرسة CAC المتوسطة كورتنى بيلى مع زوجته، وكذلك شوماخر، وبيريز، وتركى.

وتابع السفير: لقد زار كل واحد منهم نيبال بالفعل أو يخطط للقيام بذلك فى المستقبل، ويشرفنى بشدة أن أرحب بهم كأصدقاء وشركاء ومتعاونين معنا.

ذهب د. هاريس فى رحلة إلى معسكر قاعدة جبل إيفرست فى مارس الماضى، وأصبحت هذه نقطة البداية للبرنامج الذى نستضيفه اليوم.

وأضاف السفير، تحدث د. هاريس عن تجربته فى نيبال، حيث أعرب عن شعوره بالانغماس فى الطبيعة فى نيبال، وأخبرنى أنه فى نيبال، أجرى محادثة عميقة وحقيقية - محادثة مع الطبيعة، محادثة مع عائلته، ومحادثة مع نفسه.

وقال السفير: هذا الحدث هو أحد هذه المحادثات - فى ظل وجود أشخاص دفعوا أنفسهم إلى أقصى حدودهم لتحقيق الإنجاز الأكثر روعة للإلهام والتحفيز الجميع.

وأضاف، قمنا بتنظيم الأسبوع الثقافى النيبالى - المصرى بمشاركة أكثر من 300 تلميذ من عشرات المدارس من القاهرة وخارجها، معربًا، عن امتنانه جدًا للمدارس والأطفال وأولياء الأمور الذين جعلوا هذه المسابقة ممكنة.

واختتم السفير كلمته قائلًا: آمل أن تجدوا المشاعر والشعور النيبالى من خلال المحادثة التى سنجريها اليوم، بالإضافة إلى لوحات الأطفال وأخيرًا - وليس آخرًا - الطعام النيبالى الخاص الذي أعددناه للمشاركين هذا المساء.

حضر الندوة، رسامى كاريكاتير من بينهم فوزى مرسى وآخرين.

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