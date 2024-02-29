كأس الاتحاد الإنجليزي| تشيلسي يتأهل لربع النهائي على حساب ليدز

تأهل فريق تشيلسي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نظيره ليدز يونايتد، بعدما فاز عليه بثلاثية مقابل هدفين.

احتضن ملعب ستامفورد بريدج، مباراة تشيلسي وليدز، التي أقيمت بين الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور ثمن النهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

انتهى الشوط الأول بتقدم البلوز بهدفين مقابل هدف، بالرغم أن فريق الضيوف افتتح التسجيل مبكرًا، وذلك في الدقيقة الثامنة عن طريق ماتيو فيرنانديز.

وجاء هدف التعادل بواسطة السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 15، قبل أن يضع ميخايلو مودريك الفريق اللندني في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 37 من صناعة رحيم ستيرلينج.

وعاد ماتيو فيرنانديز ليسجل هدف التعادل لفريق ليدز مطلع الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 59.

بينما أنقذ كونور جالاجير، تشيلسي بهدف الفوز في الدقيقة 90.

وبذلك، ضرب تشيلسي موعدًا مع ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تخطى ليدز يونايتد بنتيجة 3-2.