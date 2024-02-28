أمريكا تحث إسرائيل على تسهيل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال رمضان

حثّت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تسهيل وصول المصلين من الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في 11 مارس المقبل.

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين، "إننا نواصل حث إسرائيل على تسهيل الوصول للمصلين من الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى في القدس".

أكّد ميلر أن تسهيل وصول المصلين هو "الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله" و"مسألة مهمة بشكل مباشر لأمن إسرائيل".

أوضح ميلر أن "تأجيج التوترات في الضفة الغربية أو في المنطقة الأوسع ليس من مصلحة إسرائيل الأمنية".



فيما صرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في وقت سابق، أنه "لا ينبغي السماح للفلسطينيين من الضفة الغربية بالدخول إلى القدس للصلاة خلال شهر رمضان".

تأتي دعوة الولايات المتحدة في ظلّ حملة عسكرية إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة.