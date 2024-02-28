مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق ضيف برنامج "عين على أمريكا" الخميس

يحل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جون بولتون، ضيفا في لقاء خاص على برنامج "عين على أمريكا".

يكشف "بولتون" خلال اللقاء حصاد السياسة الخارجية لإدارة بايدن، وكيف يقيم دعم واشنطن المطلق لإسرائيل في حربها على غزة؟، وما سيناريوهات الحرب الأوكرانية بعد دخولها العام الثالث؟.

كما يدور النقاش حول ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتوقعات حول المنافسة المرتقبة بين دونالد ترامب وجو بايدن؟.

كل هذه التساؤلات وأكثر يجيب عليها جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق مع الإعلامية جيهان منصور في برنامج "عين على أمريكا"، الخميس العاشرة مساء على القاهرة الإخبارية.