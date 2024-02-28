أول تعليق من حلمي بكر حول اختطافه وتعذيبه على يد زوجته

كشف الموسيقار حلمي بكر عن حقيقة اختطافه وتعذيبه من قِبل زوجته سماح القرشي، وذلك في أول ظهور له على منصات الإعلام بعد الأخبار الأخيرة التي جرى تداولها بشأن حالته الصحية.

وقال حلمي بكر في أول مداخلة هاتفية له في برنامج تفاصيل، مع الإعلامية نهال وذلك عبر فضائية صدى البلد 2: "أنا بحبكم جدًا بس معرفش حالة الحب اللي عندكم شكلها إيه، وزعلان من اللي بيتقال عني لكن حالتي الصحية تمنعني من التعليق".

وأضاف الفنان حلمي بكر: "أنا موصلتش للدرجة اللي الإعلام وصفني بيها، ومفيش حاجه تخليني بأني انشغل بالتعليق عن اللي بيحصل".

واستكمل الفنان حلمي بكر: مش هقعد اتكلم في الوقت ده عن المطربين وغيره".

واختتم: "الجمهور بيتطمن بالتطاول وقلة الأدب والهجوم، وأرفض الحديث والتعليق عن ما يخص حالتي الصحية وبشأن اتجاهي للسفر إلى الشرقية مع زوجتي".

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