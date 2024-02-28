محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرض " أهلاً رمضان " للسلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية المختلفة سواء المدرجة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية تشمل السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز ، وأيضاً الدواجن والخضروات والفاكهة والبقوليات ، فضلاً عن ياميش رمضان وذلك بحديقة الشجرة بوسط مدينة أسوان بتخفيضات تتراوح ما بين 20 % إلى 30 %.

يأتى ضمن 5 معارض سيتم إفتتاحهم بالتوالى بباقى المدن والمراكز وهى بمركز دراو بجوار مخازن التجزئة لشركة المصرية للسلع الغذائية ، وفى مركز كوم أمبو بمبنى حى غرب التابع للوحدة المحلية أمام قصر الثقافة ، وفى مركز نصر النوبة بحديقة نقابة المعلمين ، وفى مركز إدفو بمنبى الوحدة المحلية بشارع 23 يوليو .

وتستمر أعمال هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك فى إبريل القادم .

وحضر إفتتاح المعرض الرئيسى المحاسب حسام الأنصارى رئيس الغرفة التجارية بأسوان ، وأيضاً المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين ، وإبراهيم عبد اللطيف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، علاوة على مسئولى الشركات الحكومية والقطاع الخاص العارضة .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن إفتتاح هذا المعرض الذى يشارك فيه القطاع الحكومى ممثلاً فى الشركة المصرية لتجارة الجملة ، بالإضافة إلى القطاع الخاص يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط .

مشيداً بجهود وزارة التموين بقيادة الدكتور على مصيلحى من أجل توفير السلع والمواد الغذائية المعروضة بجودة عالية وللمساهمة فى محاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية .

وخلال تفقده لأقسام المعرض شدد أشرف عطية على المسئولين بضرورة تزويد هذا المعرض وباقى معارض " أهلاً رمضان " فى مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من مختلف المنتجات بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير والكثيف من أبناء المحافظة لشراء إحتياجاتهم من تلك السلع الأساسية ، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنه بأسعار السوق المحلى حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود حكومية وتنفيذية لصالحه ، علاوة على ضرورة وضع طفايات الحريق بالمعرض لتوفير الأمن والأمان الكامل للمترددين عليه والعاملين به.

مؤكداً على أنه يتم بالتوازى تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة ، ومراقبة جودتها على الوجه الأكمل .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة ظاهرة إرتفاع الأسعار بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً من خلال توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبى إحتياجات القاعدة العريضة من أهالى المحافظة ، وإستعداداً للشهر الفضيل .

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