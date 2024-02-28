4 طرق للاستمتاع بأجواء شهر رمضان مع موسم عروض أمازون مصر

هل تحلم بقضاء شهر رمضان بطريقة مميزة واستثنائية؟ هل تبحث عن تجربة تسوق مريحة وموفره؟ إذا كان الأمر كذلك فإن أمازون مصر تقدم لك الحل الأمثل مع موسم عروض رمضان 2024.

لا تفوت فرصة اللحاق بموسم رمضان المميز من أمازون مصر، مع باقة من أكبر تشكيلة لمنتجات وماركات محلية وعالمية، ومجموعة متنوعة من العروض الحصرية على منتجات تصل إلى أكثر من 30 فئة مختلفة مثل الإلكترونيات ومستلزمات المطبخ والمنزل مواد غذائية ومستحضرات ومنتجات التجميل والصحة والعناية الشخصية، واستمتع بتجربة تسوق آمنة وسهلة وممتعة، مع إجراءات قوية لضمان صحة وجودة المنتجات، ودعم عملاء مخصص لتلبية احتياجات العميل، فاكتشف متعة تسوق إلكتروني جديدة في رمضان مع عائلتك وأصدقائك.

أمازون مصر تقدم لك أربعة طرق للاستمتاع بتجربة استثنائية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال مجموعة حصرية من المنتجات بأسعار تنافسية واقتصادية تناسب مختلف الشرائح وبجودة عالية بتخفيضات تصل الى 50%، بالإضافة إلى منتجات محلية لتشجيع المنتج المصري، ومبادرة كرتونة رمضان، وعروض حصرية لأعضاء برنامج أمازون برايم.

عروض التوفير: تجربة تسوق موفرة، ومميزة، وسهلة

يومك مضغوط ووقتك ضيق، عروض أمازون مصر ستساعدك في تحضير سفرة مميزة لرمضان تجمع فيها كل أحبائك دون عناء، من خلال مجموعة واسعة من المنتجات الرمضانية، حيث يمكنك الاستمتاع بـأجواء "لمة رمضان" وتحضير أصناف تقليدية مثل الخشاف المصري عن طريق منتجات من علامات تجارية مختلفة منهم ابو عوف، Nutzzi، اوسكار، تمرات النيل، ستار بأسعار مميزة.

ويبدأ موسم تخفيضات رمضان حصرياً لأعضاء أمازون برايم من الثلاثاء 27 فبراير، ولجميع عملاء أمازون من 28 فبراير ويستمر حتى الجمعة 8 مارس، حيث تقدم أمازون مصر عروض على مواد غذائية عالية الجودة من علامات تجارية شهيرة، بتخفيضات تصل إلى 55٪ من هارفست، وليبتون، بالإضافة لعروض خصومات تصل إلى 50% على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بما في ذلك سامسونج وفريش وال جي، وبوش، وباناسونيك، وديلونجي وغيرها. كما يمكن لعشاق الموضة التسوق من مجموعة واسعة من الخيارات بخصومات تصل إلى 80% على العلامات التجارية المحلية بما في ذلك أندورا ورايفن ودالي دريس ومينترا بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 60% على منتجات من ديفاكتو اديداس واكتيف وغير ذلك الكثير.

إلى جانب عروض توفير رمضان، تتيح أمازون مصر لعملائها طرق مرنة وموثوقة للسداد، ويمكن لعملائها من حاملي بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي الحصول على خصم إضافي بنسبة 10٪ بحد أقصى 150 جنيهًا مصريًا على منتجات مختارة، بالإضافة إلى طرق تقسيط مختلفة مثل خاصية "اشتري الآن وادفع لاحقا" بالتعاون مع ڤاليو وخطط تقسيط مريحة بدون فوائد مع ڤاليو والبنك التجاري الدولي وبنك مصر بما يمكن العملاء من شراء احتياجاتهم بسهولة ويسر ويخفف عنهم عبء الدفع النقدي الفوري، فقط أطلب احتياجاتك وستصلك مباشرة إلى باب منزلك.

المصري يكسب: شجع منتج بلدك في"خان شريف مع أمازون"

دعم المنتج المصري، استراتيجية واضحة تتبعها أمازون مصر، تهدف من خلالها مساعدة العملاء على اكتشاف المنتجات المحلية، عن طريق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يعد جزءاً أصيلا من ثقافتها القائمة على تلبية تطلعات عملائها واكتساب ثقتهم، وتطلق أمازون هذا العام حملة "المصري يكسب" لتسليط الضوء تجاه المنتج المصري وهو ما يعكس التزامها بتمكين الشركات المحلية ورواد الأعمال في مصر، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ويمكنك تشجيع المنتجات محلية الصنع هذا العام في "خان شريف مع أمازون مصر" بممشى أهل مصر، وهو الحدث الذي ينطلق لأول مره خلال الفترة من ا مارس حتى 2 مارس أيام الجمعة والسبت، ومن خلاله سيمكنك التسوق والاستمتاع بعروض مهرجان تخفيضات رمضان بوجود العديد من العارضين المميزيين منهم لي سيكريتس، جيفان، لامارميت، جيليز، تريس كوزماتيكس، رو أفريكان في الممشى وبحضور الإعلامي شريف مدكور.

كما يمكن لكافة العملاء التسوق من واجهة متجر"المصري يكسب" على متجر أمازون مصر والذي يشمل مئات الالاف من المنتجات المحلية الصنع والتي تتميز بالجودة والأسعار التنافسية.

وتشمل واجهة "المصري يكسب" الآلاف من البائعين الذين يتميزون بجودة عالية وأسعار تنافسية منهم على سبيل المثال لامارميت، تشانس، نيكسس، الأمل شوب، نبتة، وكيتو روكيتس.

التضامن والعطاء: مبادرة كرتونة رمضان

في رمضان يكثر العطاء وفعل الخير، لذلك تجدها أمازون مصر فرصة مثالية لمشاركة عملائها العمل الإنساني وتقديم المساعدة للفئات من خلال مبادرة "كرتونة رمضان". وإيماناً بروح العطاء في الشهر الكريم، ستقوم أمازون مصر بالتبرع بكرتونة رمضان المتكونة من المواد الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة لجمعية تواصل لتنمية اسطبل عنتر لدعم الأسر أكثر احتياجاً. ويستطيع العملاء أيضًا المشاركة في نشر بركات الشهر الكريم عن طريق شراء وإرسال كرتونة أمازون الرمضانية الى جمعية خيرية أو الأسرة المحتاجة التي يختارونها، حيث تحتوي الكرتونة على 7 كجم من مواد البقالة الأساسية بما في ذلك الأرز والسكر وزيت الطهي والعدس والسمن والمعكرونة والفاصوليا والشاي من منتجات مثل الضحى، المطبخ، ليبتون، رويال، كنور، سندباد، والخيربسعر 419 جنيهًا مصريًا فقط.

توفير أكبر وترفيه أكثر مع عضوية أمازون برايم

سلي صيامك في رمضان، مع برنامج "أمازون برايم" واستمتع من خلال عضوية برايم بعدد آخر من المميزات تجمع بين متعة التسوق والتوفير والترفيه؛ منها عروض وخصومات حصرية تضمن مزيد من التوفير لأفراد العائلة، وإمكانية التسوق المبكر والحصري للعروض مثل عروض شهر رمضان التي ستنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 27 فبراير لأعضاء برايم فقط مع خصومات حصرية تصل إلى 60%، وسيمكنك أيضًا الاستمتاع بخدمة برايم فيديو لمحتوى ترفيهي عائلي يناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية، وستكون خيارا مثاليا للعائلات لقضاء أسعد الأوقات. ولأن وقتك هو أغلى ما تملك، فعضوية برايم من أمازون توفر لك التوصيل المجاني لآلاف المنتجات المختارة والتسليم السريع خلال 24 ساعة، ويمكنك الاشتراك المجاني لعضوية برايم لأول 30 يوما، وبعدها تكون التكلفة 29 جنيه شهريًا فقط، أو اشتراك سنوي بـ249 جنيهًا مصريًا.

أخيراً، ونحن مقبلين على الشهر الكريم، فإن عروض أمازون رمضان 2024، تقدم تجربة متكاملة للعملاء، تربط بين التسوق الذكي، ودعم المنتجات المصرية، والمساهمة في الأعمال الخيرية، وتوفير أوقات الترفيه المميزة، فدعونا نستعد لاستقبال رمضان بطريقة استثنائية ومميزة، حيث تظل أمازون شريكًا حيويًا في هذا الشهر المليء بالاحتفالات والعطاء والبهجة لك ولعائلتك.