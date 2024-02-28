حرائق الغابات تلتهم نصف مليون فدان من الأراضي بولاية تكساس الأمريكية

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن حرائق الغابات التهمت 500,000 فدان من الأراضي في جميع أنحاء ولاية تكساس الأمريكية، مما هدد البلدات، وفرض عمليات إجلاء للسكان، وقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل والشركات.

واندلع حريق في سموكهاوس كريك، شمال مدينة أماريلو بتكساس، ولم يتم احتواؤه حتي الان، حيث أصبح ثاني أكبر حريق هائل في تاريخ الولاية.

وأعلن حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، عن وجود كارثة تهدد 60 مقاطعة بالولاية، وحث سكان تكساس على "الحد من الأنشطة التي يمكن أن تخلق شرارات واتخاذ الاحتياطات للحفاظ على سلامة أحبائهم".

وتغذي الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد الحرائق، على الرغم من أن الأمطار قد تمطر يوم غد الخميس.