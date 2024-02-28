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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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أُصيب 10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مناطق مختلفة من أجسادهم نتيجة انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي "القاهرة/الإسكندرية" في مركز أبو حمص بالقرب من واحة العرب وفي اتجاه القاهرة بنطاق محافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، 

فور تلقي المعلومات، تحركت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث، وتبيّن أن الحادث تسبب في إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج والإسعافات الضرورية. 

والمصابين هم كلًا من:" زينب محمد محمد (38 عامًا) من ناحية مركز دمنهور يُشتبه في إصابتها بما بعد الارتجاج، وحبيبة وليد الجمل (15 عامًا) من دمنهور تعاني من كسر في يدها اليمنى وكدمات في جسمها، وحمدية عبد الحكيم محمد (65 عامًا) من أبو الريش بمركز دمنهور وُضعت في غرفة الصدمة، بالإضافة إلى آخرين يعانون من إصابات وكسور وكدمات، بسمله وليد الجمل، ( 6 سنوات )،  هاجر حامد أغا،  صلاح عبد الفتاح حزيمه، ( 53 عامًا )، أحمد السعيد فتح الله، ( 56 عامًا )، منار عبده محمد، ( 20 عامًا )، هناء صالح غريب، ( 36 عامًا )، محمد نصر عبد الحميد، ( 37 عامًا )".

وحُرر المحضر اللازم، وسيتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، يجري التحقيق في سبب وملابسات الحادث الأليم.

 

 

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