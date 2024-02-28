رئيس الإنجيلية: الدولة المصرية تعطي اهتمامًا كبيرًا للمجتمع المدني

قال الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن جائزة صموئيل حبيب، والتي نحتفل بها اليوم ليست فقط للتكريم والاحتفال، ولكن لتقديم التشجيع لكل المهتمين بالعمل المجتمعي، لتذكير أنفسنا دائمًا بأهمية دورنا في بناء بلادنا والحفاظ عليها وتنميتها، وبالأمانة التي نحملها إزاء بلادنا. لتسليط الضوء على النموذج الذي يقدم خدمته للمجتمع من دون أي تمييز على أي أساس. لدعم كل الجهود التي تُبذل لتعزيز العيش المشترك في بلادنا. ولشحذ الهمم للمزيد من العمل المنظم والمُتقَن لتحسين حياة المواطنين وخدمة الفئات الأولى بالرعاية ولا سيما من الشباب والنساء والأطفال في خطر والأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق مبادرات تنموية تسهم في تطوير المجتمعات وتنمية القرى الأكثر فقرًا، من أجل بناء مجتمعاتٍ أكثر متانةً ومرونةً.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية، خلال الكلمة التي ألقاها مساء اليوم ، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بإن الهيئة القبطية الإنجيلية باعتبارها واحدةً من منظمات المجتمع المدني المصرية، تؤمن بأنها جزء من نسيج هذا الوطن، وتحمل رسالتها ومبادئها حب الوطن والعمل لأجله في أولويات عملها وأهدافها، تدعم مختلف الجهود التي تُبذل في خدمة بلادنا الغالية. وتعمل في مختلف قطاعاتها ووحداتها على هدف خدمة الإنسان وبناء الشخصية المصرية. وتقدم خدماتها لما يزيد عن أربعة ملايين مواطن مصري بشكل مباشر. وتؤمن الهيئة أيضًا أن التنمية ليست عملًا يقدمه مانح ويستقبله متلقٍّ، بل هي عمل تفاعلي ديناميكي يسهم فيه الجميع بأدوار مختلفة.

واختتم كلمته قائلا: أهنئ الفائزين بجائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل الاجتماعي وأتمنى لهم استمرار النجاح والتميز والتوسع والامتداد لخدمة المزيد من المواطنين من أجل إحداث تأثير أقوى وأكثر استدامةً. ونصلي دائمًا لأجل بلادنا الغالية، رئيسها وحكومتها وشعبها، نشكر الله لأجلها. ونصلي لأجل امتداد أعمال التنمية المستدامة، ليكللها الله بالنجاح، واثقًا أنه يحفظ بلادنا ويبارك ويكمل كل عملٍ خيِّرٍ وصالحٍ.