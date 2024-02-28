اليابان تعلن عزمها استئناف دعم الأونروا بعد استكمال التحقيقات

أكد مسؤول ياباني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، عزم بلاده على استئناف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قريبًا، بعد استكمال التحقيقات المتعلقة بمزاعم تورط بعض موظفيها في هجمات أكتوبر الماضي.

تسوجي كيوتو، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليابانية، صرّح عقب زيارة للمنطقة، أن الاستعدادات جارية لاستئناف التمويل للوكالة فور اتضاح الشبهات حول مزاعم إسرائيل بتورط عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر، وذلك حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن علقّت اليابان، مع أكثر من عشر دول أخرى، تمويل "أونروا" في أعقاب ادعاءات مسؤولين إسرائيليين بوجود ضلوع لبعض موظفي الوكالة في هجوم لحركة حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي.

من الجدير بالذكر أن "أونروا" تعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي لتقديم خدماتها الأساسية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.

ويُتوقع أن تؤدي عودة اليابان لتقديم التمويل للوكالة إلى تخفيف بعض الضغوط المالية التي تواجهها "أونروا" وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.