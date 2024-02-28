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الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مُرقس عادل يروج لبرومو «المعلم» الرسمي: على الله إن شاء الله

صورة من الكواليس
صورة من الكواليس
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روج المُخرج مرقس عادل لمسلسل الرمضاني الجديد «المعلم»، والمقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل 2024، والذي يلعب بطولته النجم مصطفى شعبان ومقرر عرضه حصريًا على شبكة قنوات الحياة، التابعة للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشر مرقس عادل البرومو الخاص والرسمي بالمسلسل عبر صفحته وعلق عليه قائلا: «على الله ان شاء الله - اتوكلنا على اللي موكلنا، البرومو الرسمي لمسلسل المعلم رمضان ٢٠٢٤ دعواتكم بالتوفيق».

«المعلم» من بطولة الفنان مصطفى شعبان والفنان أحمد فؤاد سليم وسارة نور ومحمد العمروسي، ومحمود الليثي وهاجر أحمد وسهر الصايغ وسلوى خطاب، وعبدالعزيز مخيون وانتصار ومنذر ريحانة وأحمد بدير، إضافة إلى أحمد عبدالله محمود وأسامة الهادى  وطارق النهري ومصطفى حشيش ولبنى ونس، ومفيد عاشور وعلاء زينهم.

https://www.instagram.com/reel/C35W6O1NaOp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

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مرقس عادل المعلم مصطفى شعبان