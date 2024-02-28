بعد 10 سنوات.. آبل تتخلى عن مشروع السيارة الكهربائية

قررت شركة آبل إلغاء مشروع تطوير سيارة كهربائية لتتنازل عن أحد أكبر المشروعات طموحا في تاريخ الشركة المنتجة لأجهزة كمبيوتر ماك والهاتف الذكي آيفون، وذلك بعد محاولات ظلت حوالي عقد من الزمن.

أعلنت أبل إلغاء المشروع بشكل داخلي وهو ما فاجأ حوالي 2000 موظف يعملون داخل مشروع تطوير السيارة الكهربائية، مشيرا أنه تم إبلاغ القرار لكل من جيف ويليامز مدير التشغيل في الشركة وكيفن لينس نائب الرئيس المسؤول عن المشروع ، عن وكالة بلومبرج للأنباء.

وقام المسؤولان بابلاغ العاملين في مشروع تطوير السيارة بأنه ستتم تصفيته علي مراحل ، في حين سيتم نقل الكثيرين من أعضاء فريق المشروع المعروفين باسم "مجموعة المشروعات الخاصة" للعمل في قطاع الذكاء الاصطناعي تحت رئاسة جون جيانانريا.

وسينتقل هؤلاء الموظفون في عملهم الجديد على مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أصبحت أولوية متطلبة لدى آبل.

كما يشمل فريق مشروع السيارة الكهربائية المئات من مهندسي المعدات ومصممي السيارات والذين قد يتم نقلهم إلى فرق عمل أخرى داخل آبل ، كما سيتم تصفيه عدد منهم لكن لم يتم تحديده بشكل دقيق.