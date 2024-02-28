القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن أعداد الشهداء لا زال في ارتفاع مستمر خاصة أن الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية لا زالت مستمرة على أحياء ومدن قطاع غزة بشكل عام، واليوم استهدفت هذه الطائرات 3 منازل في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين جراء هذه الغارات العنيفة والمتتالية التي طالت هذا المخيم.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لازالت تواصل قصفها وتدميرها وإطلاق القذائف والرصاص من الآليات المتوغلة في حي الزيتون، الذي يقع في المنطقة الشرقية لمدينة غزة.

وأشار إلى أن مدينة خان يونس، التي تقع في جنوب قطاع غزة، تشهد هي الأخرى توغل كبير للآليات العسكرية الإسرائيلية، كما أن إسرائيل تحاول دائما عرقلة وصول الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى قطاع غزة واحتجازها لأيام وأسابيع ما يؤدي لفسد وتلف بعض الأغذية الموجودة في تلك المساعدات التي باتت لا تستطيع إلى شمال قطاع غزة ووادي غزة.

ولفت أن الحرب التي تستخدمها إسرائيل مؤخرا هي حرب الجوع ضد المدنيين الفلسطينيين خاصة في شمال قطاع غزة، لكن الأوضاع في جنوب وادي غزة، التي بها النازحون الفلسطينيون هي أوضاع إنسانية أفضل من الشمال.