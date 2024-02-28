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الأربعاء 28 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بالصور .. الهيئة الإنجيلية تحتفل بجائزة صموئيل حبيب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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بدأت منذ قليل فعاليات احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر،  بجائزة «صموئيل حبيب» للتميز في العمل الاجتماعي التطوعي" أحد أبرز الجوائز التنموية التي تقدمها الهيئة" للمتميزين من القيادات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني في العمل التنموي والخدمي التطوعي، وذلك بمقر الهيئة بالنزهة الجديدة.

يشارك في الاحتفال الأنبا اكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع الماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، الدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك وعدد من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية،عدد كبير من القيادات السياسية والدينية والتنفيذية من نخبة المجتمع.

تقود الاحتفالية الإعلامية سارة نجيب ، وبدأ الاحتفال بالنشيد الوطني ثم عرض فيلم وثائقي عن الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب مؤسس الهيئة الإنجيلية. 

 

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احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر جائزة “صموئيل حبيب” العمل الاجتماعي التطوعي