قيادية بحزب حماة الوطن: الرئيس السيسى أولى اهتماما بالغا بذوي الهمم

أشادت حنان فايز شرشار، القيادية بحزب حماة الوطن، وأمينة الحزب بالوراق فى محافظة الجيزة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة الخامسة باحتفالية قادرون باختلاف، قائلة إن حرص الرئيس على حضور الفعاليات الخاصة بـ"قادرون باختلاف" هو رسالة جبر خواطر لذوي الهمم، ورسالة للمجتمع بتغيير النظرة لهم وإعطاء طاقة امل ونجاح وتحدي للصعاب".

وأضافت “فايز” أن الرئيس السيسي أولي اهتمام بالغا بذوي الهمم منذ توليه مقاليد الحكم للبلاد وهو ما ظهر جليا من خلال التوجيهات والتشريعات والقرارات التي جاءت استجابة للقيادة السياسية وإنهاء حالة التهميش التى عانى منها طوال السنوات الماضية، مؤكدة أن كلمة الرئيس السيسي جاءت لتأكيد على مكانة ذوي الهمم الكبيرة في المجتمع.

وثمنت تأكيد الرئيس خلال كلمته على دعم مصر للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومعاناتهم جراء القصف الإسرائيلي الغاشم، مؤكدة أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير.