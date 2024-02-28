بنات عين شمس تستضيف مبادرة "صحتك تهمنا"

نظمت اسرة طلاب من أجل مصر ووحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالتعاون مع كلية البنات جامعة عين شمس ندوة بعنوان "صحتك تهمنا" على هامش المبادرة التي اشتملت على فحوصات طبية و خدمات تشخيصية و ندوات توعوية و معرض خيري من كتلة نساء قد التحدى و يوم رياضى لأسرة من أجل مصر.

وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و برئاسة أميرة يوسف عميدة كلية البنات ، أسماء زعزع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، هند الهلالي الأستاذ بكلية الطب ومدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف

خلال الكلمة الإفتتاحية أكدت أميرة يوسف عميدة الكلية أن دور الكلية محوري وتقديم حملات التوعية بين الطالبات يهدف الى خلق جيلًا جديدًا يستطيع مجابهة الحياة العملية بعد التخرج مسلح بالعلم والثقافة في إطار خطة الدولة الاستراتيجية ٢٠٣٠.

وأوضحت هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف دور الوحدة في دعم الطالبات لخلق بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي، والتعرف على الدورات التدريبية وورش العمل التي تقدمها الوحدة لتنمية قدرات الطالبات النفسية والجسدية والتغلب على الأزمات والمشاعر السلبية الناتجة عن تعرضهن للعنف والتنمر من خلال توفير سبل الحماية للطالبات سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي، وعمل قوافل وحملات توعية صحية للطلاب للتعرف على الأمراض المنتشرة والخبيثة الأورام وكيفية اكتشاف المرض وسبل الحماية من خلال الاخصائيين والاستشاريين والمحاضرين.

و تم افتتاح المعرض الخيري الذى أقيم على هامش المبادرة بالتعاون مع كتلة نساء قد التحدى و إشراف النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب.

تضمنت فعاليات اليوم الاول استضافة فريقًا مميزا من المحاضرين ، الدكتور مصطفى ناجي مدرس جراحة الأورام ومسئول عيادة الكشف المبكر عن الأورام و دور عيادة جامعة عين شمس للكشف المبكر لسرطان الثدي أن 70% من أورام الثدي هي حميدة ولا تنتشر الخلايا خارج منطقة معينة، موضحًا أن سرطان الثدى هو أكثر أنواع السرطانات انتشارًا للسيدات؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أنه واحدة من كل8 نساء يصابوا بسرطان الثدى،

ولفت إلى أن رحلة العلاج من سرطان الثدى طويلة ولكن يجب ان تخوضها المصابة فور اكتشاف المرض للقضاء عليه، مؤكدًا أن نسبة الشفاء في المرحلة الأولى ٩٥% .

وأوضحت أمل السيسي استاذ طب الاطفال جامعة القاهرة ورئيس برنامج المنحة العملاقة للقضاء على سرطان عنق الرحم في مصر، إلى وجود أنواع جديدة من السرطانات المنتشرة في العالم ومنها الورم الحليمي البشري يتسبب في بعض الأحيان السرطانات والسنط الجلدي ويصيب الرجال والنساء و أضاف أحمد أشرف أستاذ القلب بجامعة عين شمس بعض النصائح للطالبات عن الوقاية من أمراض القلب .

تضمنت فعاليات اليوم الثانى استضافى فريقًا مميزا من المحاضرين لعمل ندوات توعوية عن صحة الفتاة الجسدية و التغذية السليمة و منهم آمال الشرقاوي الأستاذ بكلية التمريض جامعة عين شمس ، سهير صفوت أستاذ الإجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس ، أماني عبد العال اخصائي نفسي اكلينيكي و استشاري تدريب بوحدة دعم ومناهضة العنف .

واعقب الندوة ورشة عمل للتدريب على الدفاع عن النفس قدمتها د. أماني عبد العال اخصائي نفسي اكلينيكي و استشاري تدريب بوحدة دعم و مناهضة العنف و الويندو والعلاج بالفن كما تزامن مع هذه الفعاليات وجود قافلة طبية تماشيًا مع الاستراتيجية القومية للدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 للاهتمام بصحة المرأة، حيث قام فريق بكلية التمريض بهذه القافلة، تحت إشراف آمال الشرقاوي الأستاذ بكلية التمريض جامعة عين شمس وبمشاركة مجموعة متميزة من عضوات هيئة التدريس بكلية التمريض لعمل كشف دوري للضغط والسكر للاطمئنان على صحة الفتيات وكيفية الفحص الذاتي كخطوة استباقية للتوعية من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، مع التوعية بالصحة النفسية والتوازن النفسي وكيف يؤثر ذلك على الصحة العامة .

وشهدت الحملة اقبالاً كبيرا من الطالبات و الإداريين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.